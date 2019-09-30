تردد قناة التربوية السورية نايل سات 2019

القناة التربوية السورية الجديدة على نايل سات هي قناة فضائية ثقافية وتعليمية للأسرة تعمل على بث مناهج التعليم الابتدائي والثانوي والطفولي. وتعالج القناة الأسرة بأكملها من خلال تقديم برامجها التعليمية لجميع أفراد الأسرة، ليس فقط في المجال التعليمي، ولكن أيضا يخاطب الأسرة في جميع مسائل الحياة.

تقدم القناة برامجها المتنوعة التي لا نهاية لها عبر الأقمار الصناعية بشكل دائم وبدون توقف عن البث طوال اليوم لمدة 24 ساعة مجانًا، تعمل دون تشفير أو اشتراك شهري لنقل مناهجها التعليمية السورية وعرض برامجها التعليمية الأسرية التي أنشئت جيلًا ناجحًا على الأخلاق الحميدة.

تم إطلاق البث التجريبي للقناة التعليمية السورية عبر القمر الصناعي عربسات في عام 2008 من مقرها الواقع في دمشق، وبعد البث الناجح للقناة التجريبية قامت إدارة القناة تحت رعاية وزارة التعليم السورية، بتفعيل القناة على الأقمار الصناعية نايلسات وعربسات. لم تتوقف القناة عن بث برامجها الثقافية التي تناولت جميع أفراد الأسرة.

أوضحت القناة التعليم الأساسي والثانوي والطفولي من خلال برامجها المختلفة وشرحت كل ما يتم تدريسه من خلال شاشتها يوميًا. هذا هو الهدف الرئيسي للقناة لنشر الوعي الثقافي والتربوي بين الشعب السوري لخلق جيل جديد من الأخلاق الحميدة والتعليم العربي الإسلامي السليم.

القناة التربوية السورية بث مباشر

من أجل وصول القناة إلى بثها ومحتواها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وضعت البث المباشر عبر الإنترنت حصريًا على القناة الرسمية للقناة من أجل الوصول السهل ومتابعة جميع برامجها، حيث تقوم القناة بنشر جداول البرامج والحلقات التي سبق بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي Twitter و Instagram و Facebook.

تردد قناة التربوية السورية 2019