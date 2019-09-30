تردد قناة تايم سبورت على النايل سات 2019

تم إطلاق قناة تايم سبورت الجديدة على نايل سات لحمل بطولة الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وسيشارك 24 فريقًا في البطولة لأول مرة بدلاً من 16 فريقًا.

جاءت القناة نتيجة للتعاون بين الهيئة القومية للإعلام والمجموعة الإعلامية المصرية لتوفير محتوى أفضل جودة على التلفزيون الأرضي.

يتم بث Time Sport على الإصدار الأرضي من خلال تردد أرضي بالإضافة إلى إصدار آخر من خلال مستقبلات الأقمار الصناعية Nilesat.

يقدم تايم سبورت مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية في ضوء بث مباريات كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى التغطية من داخل الملعب ونقل جميع الاستعدادات للفريق المصري ومتابعة التدريب ومتابعة فرق أخرى، وتقديم معلومات كافية عن كل فريق وعرض معلومات حول كل لاعب وما يتميز بالضعف والقوة.

تضم القناة مجموعة كبيرة من نجوم الرياضة اكتسبت أكبر مجموعة من ألمع موفري البرامج الرياضية، بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي الذي يضم مجموعة من أكبر محللي الرياضة، وقد أوضحت بعض المصادر خطة برامج التايم قناة رياضية، بما في ذلك إطلاق برنامج قناة Time Sports الذي قدمه النقيب شوبرت وسيف زاهر.

تردد قناة تايم سبورت 2019