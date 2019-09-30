القائمة المشتركة: ضباط الشاباك اجتاز الخطوط الحمراء ونطالب بمحاكمتهم 

طالبت القائمة العربية المشتركة المستشار القانوني لحكومة الاحتلال بفتح تحقيق مع ضباط جهاز الشاباك الذين قاموا بممارسة التعذيب الشديد مع الاسير سامر العرابيد على خلية اتهامه بترؤس خليه للجبهة الشعبية.

وقال اعضاء القائمة بان قوات الاحتلال اعتقلت الاسير العرابيد الاربعاء الماضي وكان بصحة جيدة، و لكن خلال التحقيق معه استخدم ضباط الشابك معه وسائل تعذيب بربرية ادت لنقله للعلاج .

و أضافت القائمة بأن وزارة القضاء الاسرائيلية وجهاز الشاباك اجتازوا الخطوط الحمراء بكل ما يتعلق باستخدام التعذيب ضد الاسرى، لذلك يجب وضع حدا لهذا الامر، مطالبة بمحاكمة الضباط الذين عذبوا الاسير العرابيد.

يذكر أن جهاز "الشاباك" حصل مؤخرا على "تصريح" من المحكمة، يُتيح استخدام أساليب تحقيق "استثنائية"، تعرض على إثره العرابيد للضرب والتعذيب الشديدين، ونُقل لمستشفى "هداسا"، بالقدس بحالة شديدة الخطورة.