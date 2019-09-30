ارتفاع أسعار الوقود الشهر القادم

أعلنت الهيئة العامة للبترول، اليوم الاثنين، عن ارتفاع في أسعار المحروقات "الوقود والبنزين" والغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة لشهر أكتوبر / تشرين أول 2019.

وحددت هيئة البترول في بيان صحفي سعر البنزين (95) بـ6.09 شيكل للتر الواحد، والبنزين (98) بسعر 6.70 شيكل، والكاز بسعر 4.99 شيكل، والسولار ـ4.99 شيكل، سعر اسطوانة الغاز في فلسطين أكتوبر 2019.

وأشارت الهيئة إلى أن اسطوانة الغاز التي يبلغ حجمها 2.5 كيلو جرام، ستكون بسعر 13 شيكلاً، واسطوانة الغاز 5 كيلو جرام بمبلغ 25 شيكلاً، واسطوانة الغاز 12 كيلو جراماً، بسعر 59 شيكلاً، واسطوانة 48 كيلو جرام بمبلغ 236 شيكلا.

وأكدت أن لتر الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات، سيكون بسعر 2.54 شيكل، أما سعر الكيلو جرام من الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات سيكون 4.46 شيكلا، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.