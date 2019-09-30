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مواعيد اختبار القدرات 1441 بالهجري

  • فلسطين اليوم
  • 20:52 - 30 سبتمبر 2019
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موعد تسجيل ورقة اختبار القدرات العامة 1440 للطالبات "الفترة الأولى، حيث يتم التسجيل الإلكتروني للموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، والذي يعقد كل عام في المملكة لطلاب المدارس الثانوية وعلى على أساسها يتم قبول الطلاب في الكليات الجامعية والمعاهد المختلفة.

اختبار القدرات العامة للعام الهجري 1440-1441.

هناك العديد من اختبارات التأهيل الجامعي، بما في ذلك اختبار التحصيل للتخصصات العلمية، واختبار القدرة العامة، واختبار اللغة الإنجليزية (STEP)، واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (EPT).

يتم إجراء اختبار الكفاءة لجميع طلاب المدارس الثانوية حتى يكونوا مستعدين تمامًا للمرحلة الجامعية بغض النظر عن التخصص. هذا الاختبار يجعل الطالب مستعدًا لاجتياز الدراسة الجامعية لأن هذه المرحلة تتطلب عقلًا مفتوحًا واستيعابًا أكبر من المستويات التعليمية السابقة.

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الهدف من اختبار القدرات

  • يجب أن يكون الطالب على دراية وفهم المقررات وفهم المقروء ولديه القدرة الكافية على التحليل والاستنتاج والتطبيق العملي.
  • القدرة على القياس والاستنتاج.
  • القدرة على حل المشاكل الرياضية التي لها مفاهيم ثابتة وأساسية. 
  • القدرة على التعرف على العلاقات المنطقية.

يجب على الطالب الإجابة على جميع الأسئلة وعدم تفويت فرصة ترك أي سؤال، كما ينصح عند عدم معرفة الإجابة الصحيحة لتخمين الإجابة الصحيحة وكتابتها بعد قراءة الأسئلة جيدًا، حيث يتم ترتيب الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب.

جدول مواعيد تسجيل واجراء اختبارات القدرات العامة الورقي 1440 هـ

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار
من الى من الى
الفترة الأولى ورقي العربية ذكور 22 / 7 / 2019 1 / 9 / 2019 4 / 10 / 2019 12 / 10 / 2019
الفترة الثانية ورقي العربية ذكور 22 / 7 / 2019 19 / 01 / 2020 28 / 2 / 2020 7 / 3 / 2020
طوال العام محوسب العربية والإنجليزية الكل طوال العام طوال العام طوال العام طوال العام
الفترة الأولى ورقي العربية إناث 29 / 7 / 2019 1 / 9 / 2019 4 / 10 / 2019 12 / 10 / 2019
الفترة الثانية ورقي العربية إناث 29 / 7 / 2019 19 / 01 / 2020 28 / 2 / 2020 7 / 3 / 2020

موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس بداية فترة التسجيل نهاية فترة التسجيل فترة الاختبار
الفترة الأولى ورقى العربية ذكور 22.7.2019 1.9.2019 من 4 أكتوبر إلى 12 أكتوبر 2019
الفترة الثانية ورقة العربية ذكور 22.7.2019 19.1.2020 طوال العام
طوال العام محوسب العربية والانجليزية الكل طوال العام طوال العام طوال العام
الفترة الأولى ورقى العربية إناث 29.7.2019 1.9.2019 من 4 أكتوبر إلى 12 أكتوبر 2019
الفترة الثانية ورقى العربية إناث 29.7.2019 19.1.2020 من 28 فبراير إلى 7 مارس 2020
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