ناشط سياسي: "اسرائيل" تخطط لهدم 2000 منزل بمدينة اللد 

أكد الناشط السياسي فخري الشرايعة أن 2000 منزلاً مهدداً بالهدم من قبل سلطات الاحتلال في اللد.

وقال الناشط أن "هناك ثلاثة أحياء كاملة مهددة بالإخلاء، منها حي لعائلة أبو كشك مكون من 11 منزلا، وحي آخر لنفس العائلة مكون من تسعة منازل، وحي آخر قرب المقبرة".

وأشار الشرايعة إلى "أن 5 منازل هدمت خلال السنة الماضية في اللد، فيما أن أحدها قد صدر أمر بشأنه من المحكمة الاسرائيلية بتعليق الهدم لكن الشرطة أصرت على التنفيذ، وهذا ما يدل على أنه لا يوجد احترام للقانون".

وتابع: "كل المنازل في اللد تقع داخل الخط الأزرق، لكن المشكلة هي أن اسرائيل تمارس التضييق علينا، وترفض منحنا التراخيص اللازمة للبناء".

ولفت الشراعية إلى أن "إجراءات المنع من البناء أجبرت الشبان المقبلين على الزواج العيش عند أسرهم، أو استئجار البيوت، أو الهجرة من اللد، في وقت تبني اسرائيل المنازل وتبيعها بأسعار زهيدة للوسط اليهودي ".

وأردف: "نحن بحاجة إلى صندوق قومي لدعم أصحاب المنازل المهددة بالهدم، خاصة أنه تم توكيل عدد من المحامين والذين يحتاجون إلى مصاريف عالية".

