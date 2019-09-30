مشاهدة مباراة ظفار ومولودية الجزائر بث مباشر

يحل فريق مولودية الجزائر ضيفاً ثقيلاً على ظفار العماني، في السادسة والنصف من مساء اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019، على ملعب المجمع الشبابي بمدينة "صلالة"، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة العربية التى تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويحتاج فريق مولودية الجزائر للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بنتيجة 1-2، لضمان العبور للدور ثمن النهائي.

في المقابل، يخوض ظفار المباراة بحثا عن الفوز بفارق هدفين لاقتناص بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الجزائري بصعوبة، بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب أيوب عزي في الدقيقة 59 من زمن وأحداث المباراة.

ويحصل بطل المسابقة على مكافاة مالية ضخمة لتصل لـ 6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصري.

في حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائي 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ 16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.