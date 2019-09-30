موسكو تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

الصاروخ من طراز "توبول إم" وأطلق من قاعدة "بليسيتسك" وأصاب هدفه في الشرق الأقصى الروسي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول-إم" وإصابته هدفه المحدد.

جاء ذلك في بيان للوزارة، نقلته وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وقال البيان: "في 30 (سبتمبر) أيلول الجاري، تمت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ عابر للقارات من طراز توبول-إم من قاعدة بليسيتسك لإطلاق الصواريخ الفضائية".

وأوضح البيان أن "الهدف من التجربة، هو التأكد من الخواص التقنية لهذه المجموعة من الصواريخ".

وأكدت الدفاع الروسية أنه " تم تحقيق الهدف من التجربة، وتنفيذ المهام المخصصة بالكامل، حيث أن الصاروخ أصاب هدفه في نقطة مقررة بشبه جزيرة كامتشاتكا" .