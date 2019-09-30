متى يبدأ الوسم 1441 فى السعودية

أوضح عضو في الاتحاد العربي للفضاء وعلم الفلك الفلكي عبد العزيز الشمري، أن الخريف في نصف الكرة الشمالي يبدأ في 22 سبتمبر، معلناً نهاية الصيف، فيما يستمر الخريف من ثلاثة أشهر إلى 22 ديسمبر، عندما يدخل الشتاء، بينما تدخل الوسم في 16 أكتوبر وتستمر حتى 7 ديسمبر عندما تدخل المربعانية.

وأضاف الشمري: مع بداية الخريف ونهاية الصيف، يبدأ الجو بالاعتدال الخريفي بعد أن تكون الشمس عموديًا على خط الاستواء.

الوسم .. موسم الأمطار

وأضاف: الاكتئاب الموسمي الحار في الهند، والذي كان يؤثر على شبه الجزيرة العربية، بدأ في التراجع إلى الجنوب، مما يفتح الطريق أمام منخفضات البحر الأحمر والسودان والبحر الأبيض المتوسط ​​لدخول شبه الجزيرة العربية والعراق، في السادس عشر من الشهر المقبل، للإعلان عن دخول الوسم، موسم الأمطار.

وأوضح الشمري أنه مع خريف 22 سبتمبر، تزرع مزارع النخيل، وتزرع معظم المحاصيل في الاعتدال الخريفي ، بما في ذلك شتلات الطماطم والخضروات وزراعة الفاكهة.

عدد أيام المربعانية أو الأربعينية 1441

سيكون عدد أيام المربعانية 39 يوم شتاء من 91 يومًا، وتتكون من ثلاثة نوى كل يوم من أيامه 13 يومًا، وهي: الإكليل ثم القلب ثم الشولة، وفي نوء القلب يكون أطول ليل وأقصر نهار في العام وهو ما يسمى الانقلاب الشتوي.

نهاية فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية

في تاريخ نهاية فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية ، أكدت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة من خلال الأخبار السابقة التي نقلتها بعض المصادر المقربة أن نهاية فصل الشتاء والمربعانية وفقًا للأرصاد الجوية ستكون يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2019.