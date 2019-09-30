الحرس الثوري: تدمير الكيان الصهيوني لم يعد حلماً بل هدفاً يمكن تحقيقه

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي الإثنين، إن تدمير إسرائيل أمر ممكن، و"لم يعد حلما، بل هدفا يمكن تحقيقه".

وقال سلامي خلال اجتماع دوري للحرس الثوري: "لقد وفرنا في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية (ثاني 40 عاما من الثورة) إمكانية تدمير الكيان الصهيوني المزيف، ولا بد في الخطوة الثانية من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا العالم، وهو أمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه" بحسب وكالة فارس للأنباء.

وأضاف: "إن احتياطيات الأعداء الاستراتيجية آيلة إلى النفاد، وهم غير قادرين على تبديل قدراتهم المادية إلى منافع ومواقف سياسية، وهم باعترافهم أنفسهم مصابون بزوال العقل السياسي".

وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى الهزائم المتلاحقة للأعداء، وأضاف أن استراتيجية المقاومة النشطة التي أبدعها قائد الثورة الإسلامية تمكنت من التصدي لاستراتيجية الأعداء الذين أصيبوا بالسكون وفقدان الإرادة وهو بالمعنى الحقيقي يعني الموت التدريجي لامبراطوريتهم.

ولفت سلامي إلى أن الأنظمة قد تمتلك قدرات وأدوات هجومية، لكنها "هشة أمام أي هجمات والمثال على ذلك هو الكيان الصهيوني الغاصب والمزيف".

وقال إنه "من دون المقاومة، تكون القدرة قابلة للزوال، وهو ما يمكن رؤيته في ظاهر الأميركيين بوضوح، إذ أنهم في المؤشرات الظاهرية أقوياء، لكنهم ليسوا مقاومين".

وأكد اللواء سلامي امتلاك إيران لقدرة الهجوم وقدرة المقاومة وأضاف: "إننا قادرون اليوم على مهاجمة العدو بأي قدر وقوة ودقة ومساحة".