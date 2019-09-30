مشاهدة مباراة الزمالك والجزيرة بث مباشر - يلا شوت اليوم

يلتقي الليلة فريقا الزمالك والجزيرة، في منافسات كأس السوبر المصري لكرة السلة، في تمام السادسة مساء اليوم، على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقرر اتحاد كرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، اطلاق اسم اللواء الراحل محمود أحمد علي، على لقب كأس السوبر المصري الذي سيقام الليلة.

مشاهدة مباراة الزمالك مع الجزيرة فى بث مباشر لايف فى منافسات السوبر المصري لكرة السلة الذى يجمع بين الزمالك مع الجزيرة فى لقاء من الصعب التوقع بنتيجته وسوف تنطلق المباراة في توقيت السادسة مساء بتوقيت فى مصر وهو يوافق السابعة مساء بتوقيت السعودية بث مباشر عبر موقع كورة اون.

بث مباشر عبر موقع كورة اون فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة السلة alzamalik vs aljazira حيث يمكن مشاهدة اللقاء فى تحديث مستمر لحظة بلحظة فى مواجهة تتراقبها جماهير الفريقين مساء اليوم.