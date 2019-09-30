رابط فحص قسيمة الراتب لموظفي وتفريغات 2005

نشرت وزارة المالية والتخطيط في رام الله، رابط فحص قسيمة الراتب الخاصة بموظفي السلطة الفلسطينية وتفريغات 2005 لشهر سبتمبر الحالي.

وتداولت وسائل إعلام محلية، خبرا يفيد بأن آلية الصرف ستكون كالشهر الماضي، لا سيما أن لجان حصر موظفي السلطة في غزة لم تنهٍ بعد من عملها.

وكانت وزارة المالية في رام الله، قد صرفت الشهر الماضي نسبة 100% لموظفي الضفة، في المقابل أكد موظفي غزة أن نسبة الصرف كانت 60% مع زيادة طفيفة لبعض الموظفين العسكريين والمدنيين.

و في وقت سابق، من صباح اليوم، قال رئيس الحكومة محمد اشتية إن المالية ستصدر غدًا الثلاثاء بياناً توضيحياً حول صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر.

للحصول على الرابط اضغط هنا