فتح باب التسجل لجائزة الصليب الأحمر للصحافة الإنسانية 2019

اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن فتح باب التقديم لجائزتها السنوية أمام الصحفيين الفلسطينيين تحت عنوان الصحافة الإنسانية 2019.

واشارت اللجنة الدولية أن المسابقة تهدف إلى إلقاء الضوء على الصحافيين الاستثنائيين الذين تقدم أعمالهم رؤى تستبصر عمقَ العواقبِ الإنسانية الناجمة عن الاحتلال.

وذكرت أن موضوع المسابقة هذا العام هو "سبل العيش والحياة اليومية"، ويُطلب من المشاركين تقديم مقالات تبرز كيف تؤثر الظروف الحالية في غزة أو الضفة الغربية على قدرة الناس العاديين على كسب عيشهم وكيف تؤثر تبعاتُها على الحياة اليومية.

لمن تحق المشاركة؟

يحق للصحافيين المحترفين من غزة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس) الذين ينشرون مقالات في وسائل الإعلام المطبوعة وعبر الانترنت الاشتراك في هذه المسابقة.

المعايير

يجب أن توضح المقالات المساهِمة كيف تؤثر الأوضاع الراهنة على قدرة الناس العاديين على كسب العيش وأثر عواقبه على الحياة اليومية.

تقيَّم المقالات حسب مستوى أصالتها وقوة سردها وأسلوبها. ويجب أن تحترم المقالات المساهِمة أخلاقيات الصحافة وتطبِّق مبادئ الصحافة الإنسانية: وهي عدم إلحاق الأذى بآخرين، والحياد، وعدم التحيز.

يجب ألا يتجاوز المقال 1500 كلمة.

يجب ألا تكون المقالات قد نشرت من قبل.

يجب تقديم المقالات باللغة العربية.

يحق للمشارك تقديم مقال واحد فقط.

تُنشر المقالات الفائزة على إحدى منصات اللجنة الدولية. (وتحتفظ اللجنة الدولية بحقها في تعديل المقالات لضمان استيفاء النصوص معاييرها التحريرية.)

كيف ترسل مقالك؟

تُرسَل المقالات عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

الجدول الزمني

30 أيلول/سبتمبر: افتتاح المسابقة

30 تشرين الأول/أكتوبر: آخر موعد لتقديم المقالات

24 تشرين الثاني/نوفمبر: إعلان الفائزين

عملية الاختيار

تُقيِّم لجنةٌ من الصحافيين والمتخصصين في مجال العمل الإنساني المقالات المشارِكة. ويعلن عن الفائزين خلال مناسبة عامة تعقد في غزة وعبر منصات وسائل الإعلام الاجتماعي التابعة للجنة الدولية.

الاختيار والجوائز

يتم إخطار الفائزين عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف قبل نحو أسبوع من انعقاد حفل توزيع الجوائز.

يمنح الفائزون ثلاث جوائز: الأولى 700 دولار أمريكي، والثانية 500 دولار أمريكي، والثالثة 300 دولار أمريكي.