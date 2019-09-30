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الصليب الأحمر: ننظر بخطورة لوضع الاسير العرابيد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:45 - 30 سبتمبر 2019
الصليب الاحمر الصليب الاحمر
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أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت ، بأن اللجنة على دراية بالتقارير التي تناولتها وسائل الاعلام حول الوضع الحرج للأسير سامر العربيد.

و أوضحت زقوت بأن اللجنة الدولية تنظر بخطورة لكل المزاعم حول سوء المعاملة أو التعذيب ، و بصفة عامة، مشيرة الى أن اللجنة كررت مرارا و تكرارا حظر القانون الدولي الانساني أشكال التعذيب كافة و جميع أشكال المعاملة القاسية أو اللاانسانية ، أو المهينة للكرامة.

و أضفت: "تتابع اللجنة الدولية بشكل حثيث مع السلطات الاسرائيلية ليتمكن طاقمها من زيارة المحتجز العربيد و الاطلاع على أوضاعه ، و رغم أن اللجنة الدولية لا تتحدث على العلن حول مجريات زياراتها الا أنها تتابع الأمر بلا هوادة مع سلطات الاحتجاز  عبر الحوار الثنائي و غير العلني".

و أكدت بأن اللجنة الدولية كذلك ستتابع مع السلطات ما يتعلق بما ورد من تقارير.

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