الصليب الأحمر: ننظر بخطورة لوضع الاسير العرابيد

أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت ، بأن اللجنة على دراية بالتقارير التي تناولتها وسائل الاعلام حول الوضع الحرج للأسير سامر العربيد.

و أوضحت زقوت بأن اللجنة الدولية تنظر بخطورة لكل المزاعم حول سوء المعاملة أو التعذيب ، و بصفة عامة، مشيرة الى أن اللجنة كررت مرارا و تكرارا حظر القانون الدولي الانساني أشكال التعذيب كافة و جميع أشكال المعاملة القاسية أو اللاانسانية ، أو المهينة للكرامة.

و أضفت: "تتابع اللجنة الدولية بشكل حثيث مع السلطات الاسرائيلية ليتمكن طاقمها من زيارة المحتجز العربيد و الاطلاع على أوضاعه ، و رغم أن اللجنة الدولية لا تتحدث على العلن حول مجريات زياراتها الا أنها تتابع الأمر بلا هوادة مع سلطات الاحتجاز عبر الحوار الثنائي و غير العلني".

و أكدت بأن اللجنة الدولية كذلك ستتابع مع السلطات ما يتعلق بما ورد من تقارير.