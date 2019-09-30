مخابرات السلطة تواصل اعتقال المحرر محمود شرقاوي

يواصل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، اعتقال الأسير المحرر محمود جمال يوسف شرقاوي، لليوم الثالث على التوالي في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

حيث قام أفراد تابعين لجهاز المخابرات باقتحام مكان عمل المحرر شرقاوي وهو محل ألعاب كمبيوتر في مخيم عسكر بالمدينة يوم السبت الماضي، ومن ثم تم اقتياده لمقر الجهاز دون إبداء أسباب اعتقاله.

جدير بالذكر الأسير المحرر محمود شرقاوي أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن سنة خلال اعتقال سابق، وكذلك قد تعرض لإصابة بعيار مطاطي في عينه اليمنى إثر المواجهات مع قوات الاحتلال في عام 2017.