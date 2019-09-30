غضب كبير من تطبيع وزير الخارجية الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي

هنأ وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأحد، دولة الاحتلال "إسرائيل"؛ بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وقال بن زايد عبر تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "Shana Tovah" بحروف اللغة الإنجليزية، وهي كلمة تعني بالعبرية ما يقابلها بالعربية "سنة سعيدة".

ويحتفل اليهود بعيد رأس السنة العبرية، ومعناها بالعبرية "روش هاشناه"، من "الأحد 29 أيلول، حتى المساء، والثلاثاء 1 تشرين الأول"، ويستمر ليومين.

ورأس السنة العبرية، هو عيد يهودي يحتفل اليهود فيه برأس السنة لديهم، ويعتبر هذا العيد يوم الدين الذي يحاكم الإنسان فيه عن السنة الماضية كما يذكر بداية أيام التوبة العشرة التي تنتهي في يوم "كيبور יום כיפור".

يشار إلى أن هذه السنة، هي سنة 5780 بحسب التقويم العبري.

يذكر أن الإمارات استضافت على مدار السنوات الماضية وزراء وشخصيات اسرائيلية، وتحدث العديد من مسؤولي أبو ظبي على ضرورة الانفتاح على الاسرائيليين والتطبيع معهم.

تغريدة بن زايد، أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدان النشطاء ما اعتبروه شكلا من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

في ذكرى اغتيال الصهاينة الشهيد محمد الدره..

وزير خارجية الإمارات الصهيوني عبد الله بن زايد آل نهيان يهنئ الاسرائيليين برأس السنة العبرية بتغريدة على تويتر كتب فيها عبارة (Shana Tovah)، ما يعني باللغة العربية "سنة سعيدة"..https://t.co/Vj805fvAcA pic.twitter.com/8b7pASYpWN — Ahmad Almusawi (@AlkawazAhmad) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩