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تردد قناة مكملين نايل سات 2019 Mekameleen أخبار مصر اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 16:38 - 30 سبتمبر 2019
تردد قناة مكملين نايل سات 2019 Mekameleen أخبار مصر اليوم تردد قناة مكملين نايل سات 2019 Mekameleen أخبار مصر اليوم
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قناة مكملين الفضائية هي قناة مصرية تعمل في المجال السياسي مجانًا وبدون تشفير على مدار 24 ساعة يوميًا دون بث.

تقدم القناة الأولى من مكملين جميع الأفكار التي تحدثت عنها الثورة ونقل الأخبار السياسية والمحلية والاجتماعية في العالم العربي والعالم بأسره كل يوم.

تم إطلاق قناة مكملين الفضائية في عام 2013، بعد انهيار ميدان رابعة والانقلاب العسكري في مصر تم بثه من تركيا ، ولكن القناة هي قناة مصرية من المؤسسين المصريين.

تحرص قناة مكملين التلفزيونية دائمًا على تقديم الحقيقة الكاملة لجميع المشاهدين بكل أمانة وشفافية، حتى يتم تحديثها بكل ما هو جديد في الشارع المصري من خلال الأخبار السياسية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات الهامة التي تهم المشاهد.

قناة Mekameleen تبث مباشرة على شبكة الإنترنت وتبث برامجها بشكل دائم عبر الإنترنت من خلال البث المباشر على موقعها الرسمي على الإنترنت للقناة الفضائية لمتابعة جميع البرامج والأخبار المهمة من خلال القناة في كل مكان.

تعرض القناة البرامج الإخبارية المصرية والبرامج الحوارية السياسية ، حيث تتحدث عن الأحداث الداخلية والسياسية المصرية وتبرز المشاكل التي يواجهها الشعب المصري.

تردد قناة مكملين 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 12687 (H) 27500 – 5/6 SD
سهيل سات 10730 (H) 27500 – 3/4 SD
هوت بيرد 12111 (V) 27500 – 3/4 SD
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