تردد قناة توم وجيري على النايل سات التردد المفتوح 2019

يعد تردد قناة Tom and Jerry الجديدة 2019، أحد الترددات التي تبحث عنها الأمهات في البيوت العربية، من أجل أطفالهن لمتابعة الرسوم الكاريكاتورية المختلفة على مدار اليوم والساعة، وبتابع ملايين الأطفال في كل العالم العربي القناة.

ويتابع المشاهدون حلقات مسلسل الكرتون الشهير Tom & Jerry، الذي يحبه الجميع والذي يقدم مغامرات القط والفأر، وهناك على القمر الصناعي العديد من قنوات الأطفال المختلفة، والتي توفر محتوى مميزًا ومتنوعًا بما في ذلك قناة طيور الجنة وطيور اجلنة بيبي، وهي أيضًا إحدى القنوات الرائدة في العالم العربي.

Tom & Jerry واحدة من أهم ميزات القناة هي سلسلة الرسوم الكاريكاتورية المشهورة عالمياً، حيث تدور حولها العديد من المغامرات، والعديد من المطاردات بينها والتي تتميز بشخصية هزلية جذابة، وهذا الكاريكاتير يحبه الأطفال والكبار، حيث نشأت أجيال عديدة لمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة توم وجيري، ويعتبر المسلسل واحدة من أشهر الرسوم الكاريكاتورية في العالم.

Tom and Jerry هي واحدة من القنوات الجديدة الرائدة في عالم قنوات الأطفال على القمر الصناعي NileSat ، واليوم نقدم لك التردد الجديد للقناة، حيث يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي.