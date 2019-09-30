تردد قناة mbc 5 على النايل سات 2019 hd

MBC 5 هي إحدى القنوات المتحدثة اللغة العربية، والتي بدأت في الصعود اعتبارًا من 21 سبتمبر 2019، حتى الانتهاء من برامجها ومسلسلاتها وعروضها المباشرة وتسجيلها ، لتكون جاهزة لجميع الجماهير العربية.

تم إطلاق MBC Cinq في 21 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق برنامج "The Voice"، وهو أفضل صوت في موسمه الجديد، والذي يتضمن نجوم من العالم العربي للتحكيم في المواهب: أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي وراغب علامة.

تتنوّع شبكة البرامج التصاعدية الأولى لـ MBC5، وركيزتها إنتاجات مغاربية وعربية، فيما يُكشف عن المزيد من الأعمال والإنتاجات في المرحلة اللاحقة.

تستهدف MBC 5 الجمهور العربي الذي يعيش في شمال إفريقيا، وسيتم تقديم البرامج والمسلسلات والعروض المسرحية المسجلة باللهجات المغربية والجزائرية والتونسية لتسهيل جمهور هذه المنطقة، وهناك نسخة مغربية من برنامج مسرح مصر هي: المخططة؛ لاكتشاف مواهب جديدة على مستوى الكوميديا ​​المسرحية من شمال إفريقيا والمغرب الكبير.

تسعى القناة الجديدة إلى الاستثمار في أفضل إنتاج محلي، وتعزيز السوق وتوسيعه، وذلك بسبب المنفعة المتبادلة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة من ناحية، وMBC5 من ناحية أخرى.

إن إطلاق القناة يصب في مصلحة الاقتصادات الوطنية في البلدان المغاربية، من حيث المساهمة في جذب الاستثمارات إلى قطاع الإعلام، وتحفز خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب.

تردد قناة mbc 5 إم بي سي فايف على النايل سات