موعد مباراة توتنهام وبايرن ميونخ القنوات الناقلة

يأمل توتنهام هوتسبر في استعادة بريقه عندما يلتقي مع بايرن ميونيخ، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وظل توتنهام يكافح منذ بداية الموسم، مع خروج مفاجئ إلى كولشستر يونايتد من الدرجة الثالثة بركلات الترجيح في الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية.

على الرغم من حصوله على المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فقد فاز توتنهام بثلاث فقط من مبارياته السبع وخسارتين وتعادلين.

يواصل البافاريون السيطرة على البوندسليجا بفوز 3-0 على بلغراد، الذي منحهم الصدارة بثلاث نقاط على أولمبياكوس وتوتنهام (نقطة واحدة) وريد ستار (بدون نقاط).

في المجموعة الأولى، يستقبل ريال مدريد نادي بروج البلجيكي تحت شعار استسلام جماهيره بعد خسارته مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان 3-0.

ويطمح النادي الحاصل على رقم قياسي، والذي يحمل 13 لقبًا، إلى مواصلة نجاحاته المحلية التي جعلتهم قادة الدوري الأسباني في الأيام الأخيرة.

في نفس المجموعة، يستضيف غلطة سراي العاصمة الفرنسية، التي تتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ضد بروج، وغلطة سراي (نقطة واحدة) وريال مدريد (صفر).

في المجموعة الثالثة، يأمل فريق مانشستر سيتي في قيادة المجموعة في قمة المجموعة عندما يستضيف دينامو زغرب، جمع الفريقان ثلاث نقاط من المباراة الأولى، عندما فاز الأول على مضيفه شاختار دانييتسك أوكرانيا 3-0، والثاني في اتالانتا 4-0.

في نفس المجموعة، سيكون شاختار ضيفًا على الوافد الجديد أتالانتا، يبحث عن نقاطه الأولى.

في المجموعة الرابعة، سيُطلب من يوفنتوس والمدرب موريزيو ساري الظهور كالمعتاد في السنوات الثماني الماضية التي سيطر فيها بيناكونري على الدوري المحلي دون منافس عندما يستضيف باير ليفركوزن.

وعانى فريق "السيدة العجوز" مؤخرًا من قلة الاتساق في أدائه وتراجعه ، وهو ما ينعكس في الصعوبات التي صودفت في جميع الألعاب منذ بداية الموسم، فيما تعادل يوفنتوس مع مضيفه أتلتيكو مدريد 2-2 في الجولة الأخيرة بعد تعادله 2-0 في الدقيقة 70.