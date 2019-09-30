موعد مباراة مانشستر يونايتد وارسنال والقنوات الناقلة اليوم

يحل فريق آرسنال ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019، على نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي الشياطين الحمر مع الفريق اللندني في قمة الجولة السابعة، على ملعب «أولد ترافولد» معقل اليونايتد.

ويأمل اليونايتد بقيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير لتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام وست هام يونايتد، بتحقيق فوز ثمين على آرسنال وتحسين نتائج الفريق في الفترة الحالية.

على الجانب الآخر يدخل الجانرز تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، منتشيًا من الفوز في الجولة الماضية على نظيره أستون فيلا.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 11 بشكل مؤقت برصيد 8 نقاط، بفارق 3 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثامن بـ 11 نقطة.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، فيما تذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورت 2، على ملعب "أولد ترافولد، حيث يدير لقاء مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي، الحكم كيفين فريند، ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.