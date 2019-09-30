موعد استئناف الدراسة في السودان 2019

من المتوقع أن تستأنف الدراسة في المدارس في السودان، وبداية العام الدراسي الجديد 2019/2020 في الأيام المقبلة في ولايات مختلفة، خاصة المدارس في العاصمة الخرطوم.

ووجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استئناف السنة الدراسية للمرحلة الابتدائية والثانوية في جميع ولايات السودان في 15 سبتمبر 2019.

جاء ذلك خلال رئاسته لمجلس الوزراء باجتماع خاص لترتيب استئناف الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية ، بحضور عدد من الوزارات والجهات المختصة.

أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعليمات إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتوفير متطلبات استئناف العام الدراسي.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم طاهر حسن أن الاجتماع تم طمأنته بشأن الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستئناف العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الاجتماع وقف أيضًا على الترتيبات الفنية ل التعامل مع أيام المدرسة المفقودة خلال العام الدراسي الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (سانا) عن الطاهر حسن قوله إن الاجتماع كان موجهاً في هذا الصدد للاستفادة من عطلة السبت والإجازة المدرسية لتعويض السنة الدراسية.

وأعلن محافظ ولاية الخرطوم أحمد عبدون، أن استئناف السنة الدراسية في ولاية الخرطوم سيبدأ يوم السبت 14-9-2019، مما يؤكد التزام حكومة الولاية بمواصلة تنفيذ حملات إعادة تأهيل البيئة وملء الأحواض. ورصف الطرق المؤدية إلى المدارس.