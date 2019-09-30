رابط وزارة التعليم العالي السودان استئناف الدراسة 2019

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي في السودان عن بدء الإجراءات المتعلقة بالتطبيق الإلكتروني للقبول في الجامعات السودانية.

وحثت الوزارة جميع الطلاب على الذهاب إلى مقر المؤسسات التعليمية في السودان إذا لم يتمكنوا من التسجيل من خلال رابط التسجيل في الجامعات السودانية ، داعية الجميع إلى التقدم مباشرة قبل الموعد النهائي المحدد في الموعد النهائي اليوم.

من جانبه ، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارًا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطفى محمد علي من منصبه.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء للمعلومات، بعد ساعات من الاستقالات الجماعية لمديري الجامعات الحكومية في البلاد، حيث قرر رئيس الوزراء تعيين سامي محمد شريف خلفًا لوكيل وزارة التعليم العالي.

وفي الوقت نفسه، أعلنت "رابطة أساتذة الجامعات والكليات" في السودان، دعمها لوزير التعليم العالي انتصار الزين، بعد أن استقال مديرو المجموعات احتجاجًا على التصريحات التي صدرت.

جاء ذلك في بيان أصدرته مجموعة الأساتذة، أحد المكونات الرئيسية في "جمعية محترفي السودان" (التي تقود الاحتجاجات منذ أواخر العام الماضي ، ضمن تحالف قوات الحرية).

وأشار البيان إلى أن الخطاب الصغير "قلق من متاعب أنصار نظام البشير، والتزامه بمبادئ الثورة، وإقالة مديري الجامعات وعمداء الكليات الموالية للنظام السابق، الذين تم تعيينهم من قبل سياسيين الولاء وليس الكفاءة والقدرة".

وشددت المجموعة على أن تقديم الاستقالات الجماعية "مجرد خطوة استباقية لقرار الإقالة، ولا تقدم ولا تؤخر".

دعا التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية جميع فصائل "إعلان الحرية والتغيير" إلى دعم الوزير وإسكات ما أسماه "قرون الثورة المضادة".

توقفت الدراسة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي لفترات متفاوتة نتيجة لاضطرابات الوضع السياسي والأمني ​​في البلاد.

إليك رابط التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2019 اضغط هنا