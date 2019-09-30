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سعر الليرة التركية مقابل السورية اليوم الاثنين

  • فلسطين اليوم
  • 15:54 - 30 سبتمبر 2019
سعر الليرة التركية مقابل السورية اليوم الاثنين سعر الليرة التركية مقابل السورية اليوم الاثنين
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ارتفعت الليرة التركية يوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 ، بقيمة لا تذكر مقابل الدولار واليورو ومعظم العملات الدولية، بعد تدخل البنك التركي لتوفير وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

يشار إلى أن سعر الليرة التركية في وضع اقتصادي متدهور ، خاصة مع بداية عام 2019 مما أثر سلبًا على وضع أسعار صرف الليرة التركية مقابل معظم العملات الأجنبية والدولية، وجعلها تخسر حوالي خمسة عشر بالمائة من قيمتها خلال الربع الأول والثاني من هذا العام مقابل الدولار الأمريكي.

في وقت سابق، ضخت البنوك التركية والبنك المركزي ، في محاولة لتعزيز سعر صرف الليرة التركية ، نحو 4.5 مليار دولار في السوق.

تدعم الحكومة أسعار صرف العملات الوطنية من خلال استراتيجية أخرى، ويتم ذلك من خلال الاتجاه لشراء الذهب، من أجل زيادة الغطاء الذهبي للعملة التركية.

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي
سعر الدولار الأمريكي 5.6772 5.6712
سعر اليورو أوروبي 6.2223 6.2143
سعر الريال السعودي 1.5138 1.5111
سعر الليرة السورية 0.010416 0.010204
سعر الجنيه الاسترليني 7.0240 7.0148
سعر الدينار الكويتي 18.7073 18.6350
سعر الدرهم الإماراتي 1.5461 1.5433
سعر الجنيه المصري 0.3497 0.3475
سعر الدينار العراقي 0.0048 0.0047
سعر الدينار البحريني 15.8372 14.6026
سعر الريال القطري 1.5579 1.5562
سعر الدينار الليبي 4.0325 4.0061
سعر الريال العماني 15.0066 14.2380
سعر الدينار الأردني 8.0304 7.9882
سعر الدينار الجزائري 0.0472 0.0464
سعر الدرهم المغربي 0.5835 0.5823
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