سعر الليرة التركية مقابل السورية اليوم الاثنين

ارتفعت الليرة التركية يوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 ، بقيمة لا تذكر مقابل الدولار واليورو ومعظم العملات الدولية، بعد تدخل البنك التركي لتوفير وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

يشار إلى أن سعر الليرة التركية في وضع اقتصادي متدهور ، خاصة مع بداية عام 2019 مما أثر سلبًا على وضع أسعار صرف الليرة التركية مقابل معظم العملات الأجنبية والدولية، وجعلها تخسر حوالي خمسة عشر بالمائة من قيمتها خلال الربع الأول والثاني من هذا العام مقابل الدولار الأمريكي.

في وقت سابق، ضخت البنوك التركية والبنك المركزي ، في محاولة لتعزيز سعر صرف الليرة التركية ، نحو 4.5 مليار دولار في السوق.

تدعم الحكومة أسعار صرف العملات الوطنية من خلال استراتيجية أخرى، ويتم ذلك من خلال الاتجاه لشراء الذهب، من أجل زيادة الغطاء الذهبي للعملة التركية.