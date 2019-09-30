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أسعار العملات والذهب في سوريا اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 15:45 - 30 سبتمبر 2019
اسعار العملات والذهب في سوريا اليوم اسعار العملات والذهب في سوريا اليوم
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شهد الدولار الأمريكي تغيرات كبيرة في سعر صرف الليرة السورية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة للحرب على سوريا والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

كانت أسعار بيع وشراء العملة السورية في حالة اضطراب منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011 والاضطرابات السياسية والاقتصادية اللاحقة على جميع المستويات.

ارتفعت أسعار العملات في سوريا بشكل كبير، عندما فقدت الليرة الكثير من قيمتها، خاصةً مقابل العملات الأمريكية والأوروبية، مما تسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في المصرف المركزي السوري

العملة 

الحد الأدنى مقابل الليرة السورية

الحد الأعلى مقابل الليرة السورية

اسعار الدولار الأمريكي

632

635

سعر اليورو الأوروبي

689

695

سعر الجنيه الاسترليني

771

780

اسعار الفرنك السويسري

438.18

441.26

سعر الدولار الأسترالي

298.18

300.28

اسعار الروبل الروسي

4

4

سعر الدولار الكندي

473

479

اسعار الدينار الكويتي

2,067

2,087

سعر الريال السعودي

166

169

اسعار الدينار الأردني

886

896

سعر الدينار البحريني

1153

1,684

اسعار الدرهم الإماراتي

170

173

اسعار الريال العماني

1,631

1,649

سعر الجنيه المصري

38

39

اسعار الليرة التركية

110

112

سعر الدينار الليبي

444

449

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

المدينة

بيع

شراء

حلب 

630

635

إدلب 

637

635

القامشلي 

620

625

منبج 

625

630

اعزاز 

617

619

أسعار الذهب في سوريا

الوحدة محلات الصاغة ليرة سورية دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 30,171 24,851 ليرة $48.25
سعر الذهب عيار 22 27,657 22,780 ليرة $44.23
اسعار الذهب عيار 21 26,400 21,745 ليرة $42.22
اسعار الذهب عيار 18 22,629 18,638 ليرة $36.19
سعر الذهب عيار 14 17,600 14,496 ليرة $28.15
سعر الذهب عيار 12 15,086 12,425 ليرة $24.13
اسعار أوقية الذهب 938,331 772,860 ليرة $1,501
اسعار جنيه الذهب 211,200 173,960 ليرة $337.79
اسعار كيلو الذهب 30,171,429 24,850,799 ليرة $48,254
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
29 سبتمبر 24,788 21,690 18,591 14,460 12,394
28 سبتمبر 24,788 21,690 18,591 14,460 12,394
27 سبتمبر 24,781 21,684 18,586 14,456 12,391
26 سبتمبر 24,924 21,809 18,693 14,539 12,462
25 سبتمبر 24,925 21,810 18,694 14,540 12,463
24 سبتمبر 25,392 22,219 19,045 14,812 12,696
23 سبتمبر 25,253 22,097 18,940 14,731 12,627
22 سبتمبر 25,132 21,991 18,850 14,661 12,566
21 سبتمبر 25,132 21,991 18,850 14,661 12,566
20 سبتمبر 25,117 21,978 18,838 14,652 12,559
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