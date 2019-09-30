أسعار العملات والذهب في سوريا اليوم

شهد الدولار الأمريكي تغيرات كبيرة في سعر صرف الليرة السورية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة للحرب على سوريا والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

كانت أسعار بيع وشراء العملة السورية في حالة اضطراب منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011 والاضطرابات السياسية والاقتصادية اللاحقة على جميع المستويات.

ارتفعت أسعار العملات في سوريا بشكل كبير، عندما فقدت الليرة الكثير من قيمتها، خاصةً مقابل العملات الأمريكية والأوروبية، مما تسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في المصرف المركزي السوري

العملة الحد الأدنى مقابل الليرة السورية الحد الأعلى مقابل الليرة السورية اسعار الدولار الأمريكي 632 635 سعر اليورو الأوروبي 689 695 سعر الجنيه الاسترليني 771 780 اسعار الفرنك السويسري 438.18 441.26 سعر الدولار الأسترالي 298.18 300.28 اسعار الروبل الروسي 4 4 سعر الدولار الكندي 473 479 اسعار الدينار الكويتي 2,067 2,087 سعر الريال السعودي 166 169 اسعار الدينار الأردني 886 896 سعر الدينار البحريني 1153 1,684 اسعار الدرهم الإماراتي 170 173 اسعار الريال العماني 1,631 1,649 سعر الجنيه المصري 38 39 اسعار الليرة التركية 110 112 سعر الدينار الليبي 444 449

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

المدينة بيع شراء حلب 630 635 إدلب 637 635 القامشلي 620 625 منبج 625 630 اعزاز 617 619

أسعار الذهب في سوريا

الوحدة محلات الصاغة ليرة سورية دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 30,171 24,851 ليرة $48.25 سعر الذهب عيار 22 27,657 22,780 ليرة $44.23 اسعار الذهب عيار 21 26,400 21,745 ليرة $42.22 اسعار الذهب عيار 18 22,629 18,638 ليرة $36.19 سعر الذهب عيار 14 17,600 14,496 ليرة $28.15 سعر الذهب عيار 12 15,086 12,425 ليرة $24.13 اسعار أوقية الذهب 938,331 772,860 ليرة $1,501 اسعار جنيه الذهب 211,200 173,960 ليرة $337.79 اسعار كيلو الذهب 30,171,429 24,850,799 ليرة $48,254