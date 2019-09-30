أسعار العملات والذهب في سوريا اليوم

شهد الدولار الأمريكي تغيرات كبيرة في سعر صرف الليرة السورية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة للحرب على سوريا والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.
كانت أسعار بيع وشراء العملة السورية في حالة اضطراب منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011 والاضطرابات السياسية والاقتصادية اللاحقة على جميع المستويات.
ارتفعت أسعار العملات في سوريا بشكل كبير، عندما فقدت الليرة الكثير من قيمتها، خاصةً مقابل العملات الأمريكية والأوروبية، مما تسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة.
أسعار العملات اليوم في المصرف المركزي السوري
|
العملة
|
الحد الأدنى مقابل الليرة السورية
|
الحد الأعلى مقابل الليرة السورية
|
اسعار الدولار الأمريكي
|
632
|
635
|
سعر اليورو الأوروبي
|
689
|
695
|
سعر الجنيه الاسترليني
|
771
|
780
|
اسعار الفرنك السويسري
|
438.18
|
441.26
|
سعر الدولار الأسترالي
|
298.18
|
300.28
|
اسعار الروبل الروسي
|
4
|
4
|
سعر الدولار الكندي
|
473
|
479
|
اسعار الدينار الكويتي
|
2,067
|
2,087
|
سعر الريال السعودي
|
166
|
169
|
اسعار الدينار الأردني
|
886
|
896
|
سعر الدينار البحريني
|
1153
|
1,684
|
اسعار الدرهم الإماراتي
|
170
|
173
|
اسعار الريال العماني
|
1,631
|
1,649
|
سعر الجنيه المصري
|
38
|
39
|
اسعار الليرة التركية
|
110
|
112
|
سعر الدينار الليبي
|
444
|
449
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء
|
المدينة
|
بيع
|
شراء
|
حلب
|
630
|
635
|
إدلب
|
637
|
635
|
القامشلي
|
620
|
625
|
منبج
|
625
|
630
|
اعزاز
|
617
|
619
أسعار الذهب في سوريا
|الوحدة
|محلات الصاغة
|ليرة سورية
|دولار أمريكي
|اسعار الذهب عيار 24
|30,171
|24,851 ليرة
|$48.25
|سعر الذهب عيار 22
|27,657
|22,780 ليرة
|$44.23
|اسعار الذهب عيار 21
|26,400
|21,745 ليرة
|$42.22
|اسعار الذهب عيار 18
|22,629
|18,638 ليرة
|$36.19
|سعر الذهب عيار 14
|17,600
|14,496 ليرة
|$28.15
|سعر الذهب عيار 12
|15,086
|12,425 ليرة
|$24.13
|اسعار أوقية الذهب
|938,331
|772,860 ليرة
|$1,501
|اسعار جنيه الذهب
|211,200
|173,960 ليرة
|$337.79
|اسعار كيلو الذهب
|30,171,429
|24,850,799 ليرة
|$48,254
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 10
|29 سبتمبر
|24,788
|21,690
|18,591
|14,460
|12,394
|28 سبتمبر
|24,788
|21,690
|18,591
|14,460
|12,394
|27 سبتمبر
|24,781
|21,684
|18,586
|14,456
|12,391
|26 سبتمبر
|24,924
|21,809
|18,693
|14,539
|12,462
|25 سبتمبر
|24,925
|21,810
|18,694
|14,540
|12,463
|24 سبتمبر
|25,392
|22,219
|19,045
|14,812
|12,696
|23 سبتمبر
|25,253
|22,097
|18,940
|14,731
|12,627
|22 سبتمبر
|25,132
|21,991
|18,850
|14,661
|12,566
|21 سبتمبر
|25,132
|21,991
|18,850
|14,661
|12,566
|20 سبتمبر
|25,117
|21,978
|18,838
|14,652
|12,559