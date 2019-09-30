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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:47 - 30 سبتمبر 2019
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أعلنت وزارة الداخلية في غزة يوم الاثنين عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة عشر والحافلتان السابعة عشر والثامنة عشر من كشف (9/18).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

 

كشـــف الســـفر 

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