عاصفة تعلّق خدمات السكك الحديد شمال ألمانيا

عُلقت خدمات السكك الحديد في أجزاء من شمال ألمانيا بسبب عاصفة صاحبتها رياح عاتية، ما أدى إلى تعليق كافة الرحلات الطويلة.

وذكرت "دويتشه بان"، وهي شركة النقل المشغلة للسكك الحديد، على (تويتر) صباح الاثنين، إنه تم تعليق الرحلات الطويلة من هامبورغ إلى برلين وهانوفر وبريمن، إلى جانب الخطوط التي تربط هانوفر ببرلين وبريمن وغوتينغن.

ولم تذكر الشرطة الفترة التي سيستمر فيها هذا التعليق.

وسقطت شجرة على خطوط كهرباء بالقرب من نينبورغ، وهي بلدة واقعة بين هانوفر وبريمن. وهناك توقعات بهبوب رياح عاتية شمال وشرق ألمانيا حتى ظهر الاثنين.