استشهاد قسامي أثناء تنظيفه لسلاح في خانيونس

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، المجاهد محمد القرا الذي استشهد نتيجة خطأ في السلاح مساء اليوم الاثنين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها: "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، نزف المجاهد القسامي محمد أيمن القرا من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة والذي لقي ربه شهيداً –بإذن الله تعالى- اليوم الاثنين.

وأوضحت الكتائب في بيانها أن المجاهد القرا استشهد نتيجة خطأ في تنظيف السلاح، مشيرة إلى أن حياة الشهيد حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله.

وأضافت الكتائب في بيانها: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".