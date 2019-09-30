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زيادة على الراتب.. رابط فحص قيمة راتب موظفي تفريغات 2005

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:18 - 30 سبتمبر 2019
قيادي-بـفتح-رواتب-موظفي-غزة-ستعود-والنسبة-70 قيادي-بـفتح-رواتب-موظفي-غزة-ستعود-والنسبة-70
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تداول موظفو تفريغات 2005 في السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين، رابطًا لفحص قيمة رواتبهم المدرجة خلال الشهر الجاري، مؤكدين أن النسبة الموجودة على الرابط الجديد تدلل على زيادة الراتب بدلًا من 700 شيكل إلى 1500 شيكل.

والرابط المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو رابط خاص بوزارة المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية برام الله، حيث عبر موظفون من تفريغات 2005 عن فرحتهم لوجود تغيير في نسبة الراتب الموجودة على الرابط.

ويأمل الموظفون أن يتم صرف رواتبهم هذا الشهر وفقًا لما هو موجود داخل رابط وزارة المالية والتخطيط في السلطة.

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