مهجة القدس: الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعلن النفير العام لنصرة الشيخ طارق قعدان

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني منذ اللحظة حالة النفير العام والاستعداد لنصرة الأسير القيادي طارق حسين عوض دار حسين "قعدان" المضرب عن الطعام لليوم الـ (61) على التوالي، مؤكدةً وقوفها إلى جانبه في جهاده، جاء ذلك في بيان صادر عنها ووصل مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى نسخةً عنه اليوم.

وشددت الهيئة القيادية في بيانها الذي وصل مهجة القدس، أن حياة الشيخ غالية وأغلى من كل شيء وأي مساس بحياته أو دخوله في خطر فهذا يعني أن هناك رد وسيكون غير مسبوق.

وفيما يلي نص البيان كما ورد "مهجة القدس":

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين أما بعد:

صامداً صابراً محتسباً، بهمة عالية وإرادة قوية وثقة بنصر من الله آت، يواصل الشيخ الكبير طارق قعدان إضرابه المفتوح عن الطعام صلباً لا يعرف التراجع، ولا يرضى أقل من النصر، هذا حال شيخنا.

يذوب الجسد ولا تتعب الروح، حراً أبياً بحقه يحطم كل باطل وينتصر بدمة على كل سيف.

وفي هذا المقام فإننا في الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الاسلامي نؤكد وقوفنا إلى جانب شيخنا في جهاده، وواهم من يظن بأننا سوف نتركه يواجه مصيره وحيداً، ونعلن منذ اللحظة حالة النفير العام والاستعداد لنصرة الشيخ، ونوجه رسالة واضحة لإدارة مصلحة السجون الصهيونية "أن حياة الشيخ غالية وأغلى من كل شيء وأي مساس بحياته أو دخوله في خطر فهذا يعني أن هناك رد وسيكون غير مسبوق"، كما أننا ندعو أبناء شعبنا وفصائله المقاومة إلى التحرك لنصرة الشيخ طارق قعدان "أبو خالد" في إضرابه.

"وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"

الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي

في سجون الاحتلال الصهيوني

الإثنين: الموافق: 30/09/2019

الدائرة الإعلامية

30/09/2019