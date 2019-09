تردد قناة on sport hd أون سبورت الجديد الرياضية hd الجديد 2019

أون سبورت الرياضية، هي قناة رياضية مصرية متميزة تعرض العديد من البطولات المصرية بالإضافة إلى البطولات العربية والدولية.

اشترت ON Sport حقوق نقل ساقي كأس السوبر الإسبانية 2017 بين ريال مدريد وبرشلونة بعد سنوات من الاحتكار من قبل بي إن سبورت.

On Sport هي واحدة من ألمع القنوات الرياضية المصرية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين القنوات الرياضية الأخرى منذ بداية البث على القمر الصناعي Nilesat، وهي إحدى قنوات شبكة القنوات التي تضم أربع قنوات.

On Sport هي قناة رياضية مصرية حققت قفزة كبيرة في عالم القنوات الرياضية، فهي تبث بطولات رياضية وألعاب مهمة على مدار العام، كما تعرض برامج أهم القنوات مثل تشيلسي، بالإضافة إلى القنوات المصرية الدوري والكأس السوبر والبطولات العربية مثل كأس السوبر الإمارات والكأس الممتازة بالإضافة إلى إعادة عرض للألعاب المهمة، أصبحت أون سبورت أهمية كبيرة بين مشجعي الكرة المستديرة، حققت أون سبورت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة منذ بداية البث.

قناة أون سبورت بث مباشر

لا تقدم ON Sport بثًا مباشرًا عبر الإنترنت، ولكن يمكنك متابعة جميع ألعاب القناة المهمة وبرامجها التحليلية لبعض من نجوم كرة القدم الأكثر روعة في مصر على الإنترنت من خلال صفحة On Sport channel على YouTube ومتابعة آخر الأخبار على On شبكة التواصل الاجتماعي Facebook و Twitter و Instagram.

تردد قناة أون سبورت 2019