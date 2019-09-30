تردد قناة الفرات الجديد hd على قمر النايل سات

تعد قناة الفرات الفضائية واحدة من أهم القنوات الإخبارية العراقية التي تعرض جميع الأخبار في كل المجالات التي تهم المواطن العراقي، حيث دور المرأة في تعليم جيل وتربيته على قيم وأخلاقيات لم يتم تخصيص قناة الفرات للعديد من البرامج التي تناقش هذه القضايا عبر شاشاتها.

قناة الفرات، هي قناة إخبارية عراقية تعمل على القمر الصناعي نايل سات مجانًا، تعرض جميع الأخبار العراقية ومجموعة متنوعة من البرامج الحوارية والسياسية والأخبار بجميع أشكالها، وتعرض الأخبار الرياضية والاقتصاد والأخبار المحلية والدولية الأخرى وهي تعمل دون تشفير أو توقف البث.

تعمل القناة طوال اليوم من خلال عرض جميع البرامج الإخبارية المميزة في العراق بأمانة وشفافية ونزاهة في نقل الأخبار إلى المشاهد من قلب الحدث من خلال شاشته مباشرة عبر القمر الصناعي Nilesat دون اشتراكات شهرية، في إشارة إلى أن القناة غير مشفرة.

قناة الفرات بث مباشر

زودت القناة موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بميزة جديدة هي ميزة البث المباشر، والتي تتيح الفرصة لمشاهدة البث المباشر من الإنترنت مباشرة من أي مكان وفي جميع الأوقات، من خلال خدمة البث المباشر للاستمتاع بالمشاهدة المباشرة لكل ما يظهر على قناة الفرات عبر الإنترنت، كما يمكنك متابعة جميع جداول البرامج المقدمة على قناة الفرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على القناة على Facebook و Twitter و Instagram و YouTube بكل سهولة ومتابعة آخر الأخبار من خلالها.

تردد قناة الفرات 2019