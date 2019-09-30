الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2019

بدأت المصرية للاتصالات في إصدار فاتورة الهاتف الثابت للاستهلاك لشهر يوليو لاستهلاك آخر 3 أشهر من أبريل ومايو ويونيو، بشرط أن يتمكن العملاء من الاستفسار عن قيمة الفاتورة قبل الذهاب إلى الدفع بأحد وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خدمة الاستفسار والاستفسار عن قيمة الفاتورة المتاحة على موقع الشركة على الإنترنت، سواء كان الاستعلام عن رقم الهاتف أو رقم الحساب، فاتورة الهاتف الثابت يوليو 2019.

أعلنت الشركة عن فتح الاستعلام على الفاتورة الأرضية في يوليو 2019 لجميع العملاء الذين يشتركون في خدمات الهاتف المنزلي ويتبعون نظام الثلاثة أشهر، حيث أصدرت المصرية للاتصالات رابطًا للاستعلام عن قيمة فاتورة الهاتف في يوليو 2019 تبدأ من منتصف يوليو ومتابعة التحقيق والدفع حتى 15 أغسطس.

أوضحت المصرية للاتصالات أن هناك العديد من الطرق لمساعدة جميع العملاء على معرفة قيمة الفاتورة الأرضية لعام 2019 ، وكذلك طرق دفع الفواتير الحالية والسابقة على حد سواء ، لأن المصرية للاتصالات هي واحدة من أفضل الشركات التي تقدم العروض والخدمات ل الزبائن. فيما يلي خطوات الاستعلام عن فاتورة هاتفك المنزلي 2019:

• تسجيل الدخول عبر موقع اتصالات مصر من هنا

• تسجيل رقم الهاتف.

• اختر عدد سكان رمز المقاطعة.

• عرض قيمة الفواتير الحالية والسابقة.

في نفس السياق، تصدر الشركة المصرية فواتير الهاتف الثابت الفصلية كل ثلاثة أشهر، مع الفاتورة الأولى في منتصف شهر يناير، والثانية في منتصف شهر أبريل ، والثالثة في منتصف شهر يوليو، والثالثة في منتصف شهر أكتوبر يتم الدفع إلكترونياً من خلال أحد مقاسم الهاتف الرئيسي أو وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى.