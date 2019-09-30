لاعبة فلسطينية تحقق الذهب في بطولة إسطنبول للكاراتيه

تمكنت اللاعبة الفلسطينية حلا القاضي من الحصول على ميدالية ذهبية في بطولة اسطنبول المفتوحة للكاراتيه، التي جرت بمشاركة ما يقارب 1200 لاعب ولاعبة مثلوا 40 دولة من مختلف دول العالم.

وفازت اللاعبة القاضي بالميدالية الذهبية بجدارة بعد تحقيقها الانتصارات على منافساتها من اليونان، والنرويج، وتونس، وتركيا، بينما لم يحالف الحظ المنتخب في المنافسات الجماعية بعد خسارته الميدالية البرونزية أمام الفلبين.

وضم المنتخب اللاعبين: اسلام ابو عماش، وأنس بشارات، ومحمد حمدان، ومحمود ضيف الله، ومجد القاضي، وحمزة أبو ليفة، وحازم الجعبة، وعبد العزيز أبو ليفة، ورامي الجعبة، وياسمين أبو عوض، ولاعب الكاتا أحمد حمد لله من الشتات، ورزق طنطيش من غزة.