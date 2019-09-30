تفسير البكاء في المنام للعزباء لابن سيرين

للبكاء والحزن في الحلم تفسيرات متعددة، وبعض هذه التفسيرات واعدة وبعضها مثير للقلق، وقد يختلف تفسير تلك الأحلام تبعًا لطبيعة الحلم، ووفقًا لرؤية الحالم والنفسية الحالة والظروف المحيطة به والحالم، واختلف العلماء في تفسيرها ولكل منهم وجهة نظر مختلفة من جهة أخرى.

اختلف المترجمون الفوريون في تفسير البكاء في المنام، والبكاء في بعض الأحيان هو مشاكل نفسية وضغوط قد تمر في حياته، وفي أوقات أخرى قد تشير إلى العديد من الأحداث اليومية التي تركز على العقل الباطن.

تفسير ابن سيرين

1- شعر في الحلم أن يبكي بقوة مع صراخ فيدل أن الألم والحزن لمن يبكي عليه ولم يبكي على أحد، فهذا يدل على أنه سيتعرض لمخاوف.

2 - هناك شعور بأن البكاء دون صراخ وهذا يدل على طول عمر البصيرة، ويرى أنه يبكي مع جماعة أو أشخاص ويسير وراء الجنازة ويبكي دون صراخ وهذا يدل على اختفاء القلق والفرح ومن دواعي سروري دخول منزله.

3 - شعر في المنام أن يبكي بشدة ويصرخ وينزف الملابس ويصفع أو كان يرتدي ملابس الحداد ، وهذا يدل على الحزن، والرأي في المنام أنه يقرأ القرآن ويبكي أو يتذكر خطاياه في المنام ، وبدأ يبكي وهذا يدل على دخول البهجة والسرور في حياته.

4 - من رأى الموتى في المنام وهذا يدل على شكوى الموتى فمن الممكن أن يكون قد مات دين دون سداد يجب مراجعة عائلته فيه.

5 - ورأى الميت يبكي هذا يدل على الخير من هذا الميت والراحة في الدنيا والآخرة، على الرغم من أن العكس يدل على أن هذا الميت متعب في العالم ولم يعد في الآخرة أو يسأل في حلم خيرية عن روحه.