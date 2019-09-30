رابط نتائج المفاضلة الثانية في سوريا 2019 ذوي الشهداء

وفقًا لمصادر قريبة من التعليم، سيتم الإعلان عن نتائج المفاضلة العامة في عام 2019 مع طلاب البكالوريا خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر، ولم يتم تحديد يوم محدد للإعلان عن النتائج ، والحدود من الفرع العلمي والأدبي سيتم الكشف عنها.

بلغت رسوم التسجيل بالتوازي 200 ألف ليرة للكليات الطبية ، و150 ألف ليرة سورية للكليات والأقسام الهندسية والفنون الجميلة، و100 ألف ليرة الهندسة الزراعية والطب البيطري ، بالإضافة إلى 60 ألف ليرة لكليات الآداب والشريعة. وأخيراً 80 ألف جنيه لبقية الكليات.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي تستعد للإعلان عن نتائج المفاضلة العلمية 2019 2020 ونتائج المفاضلة الأدبية 2019، من خلال موقع القبول الجامعي لأصحاب البكالوريا، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج المفاضلة الموازية 2019 في جميع محافظات سوريا ، حيث سيتم نشر النتائج من خلال موقع القبول بالجامعة.

حددت الوزارة الحد الأدنى من التفضيل في السنة التحضيرية 2300 درجة للقبول العام و2227 درجة للقبول الموازي، مشيرا إلى بدء قبول طلبات التفضيل في مراكز التسجيل المعتمدة في الجامعات.

قررت اللجنة العليا للامتصاص الجامعي تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2019-2020 مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى قبول جميع الطلاب الناجحين في المدارس الثانوية في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي المقبل، عدد 115635 طالبًا وخصص 8041 مقعدًا للتعليم المهني.

يمكنك العثور على نتائج المفاضلة العامة 2019 من خلال الرابط التالي اضغط هنا