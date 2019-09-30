رابط تحميل لعبة كول اوف ديوتي موبايل للاندرويد call of duty mobile اخر اصدار 2019

كول اوف ديوتي موبايل نسخة الجديدة من لعبة المعروفة نداء الواجب لأجهزة الاندرويد والايفون تم تصميم وصناعتها من قبل استوديو Activision Publishing, Inc. للاندرويد وتم نشها في جوجل بلاي مجاناً واليوم جلبنا لكم أحدث إصدار هذه اللعبة لمحبين لعبة كول اوف ديوتي لنسعدهم! لعبة كول اوف ديوتي موبايل مثل باقي العاب الأونلاينية مثل مودرن كومبات 5 سوف تتقاتل وتهاجم على مستخدمين حقيقيين حول العالم وأن تهني عشرات المهمات! كل الشخصيات، الأسلحة والميزات هي لنسخات القبلية للعبة كول اوف ديوتي لكن أضافوا بعض الميزات الجديدة في اللعبة لتجربة أفضل لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت على جهاز الأندرويد. تم جدب حالات مختلفة للعب مثل PVP، حالة الزومبي و… التي يمكنك الاختيار من بينهم و الاستمتاع بلعب لساعات! اذا كنتم من محبين العاب الأكشن و الأسلحة فلاشك أن Call of Duty: Mobile ستجذب إنتباهكم وتستحق التجربة!

لعبة Call of Duty: Mobile التي الان تشوفونها في شبكة تطبيقات العرب حتى الان تم نشرها فقط في جوجل بلاي استراليا لكن نحن جلبناها اليوم لمحبين ومتابعين موقعنا الدائميين ليحملوها من أوائل العالم من سيرفرات السريعة للموقع برابط مباشر ومجاني؛ تم إختبار هذه اللعبة على أي بي الهند من قبلنا واشتغلت بدون مشاكل!

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