تحميل لعبة ببجي للايفون بدون جلبريك pubg 2019 اخر اصدار

لعبة PUBG ببجي هي اختصار لكلمة PlayerUnknown’s Battlegrounds (بلاير أنونز باتل غراوندز) الشهيرة التي نزلت الان على الهواتف الذكية ايفون واندرويد كانت في السابق على منصة البلايستيشن والاكس بوكس والبي سي PC وهي من افضل العاب الرويال باتل وتم تطويرها لتتناسب مع الايفون iPhone و الاندرويد Android تحت مسمى PUBG Mobile وهي من تطوير ونشر PUBG Corporation تم تطويرها بشكل مستمر من اللعبة المعروفة Greene وقد تم توسعتها واصبحت لعبة مستقلة.

فكرة اللعبة ان يتم اسقاط 100 لاعب على جزيرة بواسطة المناطيد لينصبو الفخاخ وليجمعوا الاسلحة للقضاء على المنافسين وتجنب ان يتم القضاء عليهم مبكرا ومع الوقت واللعب تصبح الاماكن الآمنة في اللعبة قليلة مما يعرضك لأن تكون ضحية اللعبة ولكن بمهارتك يجب ان تتخلص من التهديدات التي تتعرض لها في اللعبة وذلك باختيار المكان الصحيح والفريق الصحيح في اللعبة لتصبح اللاعب رقم #1

يلعب بعض الاشخاص في اللعبة على هيئة فريق مع بعضهم البعض حيث يقوموا باختيار مكان آمن لهم ويتم جذب بقية اللاعبين ليأتو اليهم ليتم القضاء عليهم باستخدام حيل و اسرار لعبة ببجي ومع مرور الوقت ونقص اللاعبين سيتحتم عليهم ان يقتلو بعضهم البعض والخروج بآخر لاعب في الدور ليكون بطل تلك المعركة #1، من مميزات لعبة PUBG ببجي موبايل انها تساهم في تنمية تفكيرك الاستراتيجي والظهور بأفكار رائعة للهجوم والدفاع والاختباء.

اول اصدار للعبة كان عن طريق برنامج Steam على Microsoft Windwos بنسخة تجريبية في مارس 2017 وقد تم اصدارها بعد ذلك بثمان اشهر بنسخة كاملة وفي نفس الشهر تم اصدارها بالكامل على باقي منصات الالعاب وهاهي اليوم تدعم الايفون والايباد بشكل كامل وبعد فترة طويلة اصبحت تدعم الاندرويد وبنفس اجواء اللعبة المتعارف عليها في بقية المنصات من شخصيات واماكن واسلحة واصوات ومؤثرات وخدع وفخاخ وحتى طريقة اللعب.

عند عرض اللعبة على اللاعبين وعلى النقاد تلقت ساحات المعركة بتصميمها واجوائها على العديد من التقييمات الإيجابية من النقاد وذلك على فترات الاصدار التجريبي والاصدار الاخير مع القليل من التعليقات حول العيوب الفنية وبهذا قامت وعلى فترات باصدار تحديثات جديدة مفيدة في لعبة ببجي، وقد قدمت Battlegrounds اساليب لعب رائعة ومتنوعة اتاحت خيارات تحكم كبيرة يمكن معالجتها من قبل اللاعبين في المستويات والمهارات المختلفة.لعبة PUBG للايفون و الاندرويد

على غرار معارك الـ Royale مثل في لعبة Fortnite وبعض العاب الاكشن للايفون التي تعتمد على وصول لاعب واحد منتصر او فريق واحد في اخر اللعبة وباستخدام Unreal Engine 4 وادواته التي تساعد في تصميم وبناء ومحاكاة الالعاب والمرئيات قامت لعبة ببجي PUBG اخيرا بإتاحة اللعبة على الايفون والاندرويد iPhone و Android وبشكل سلس ومرن وبتوفير تجربة صوتية ورسومية مثل الموجودة على الحواسيب والاكس بوكس والبلاي ستيشن، وبشكل مثالي طبعا.

(اونلاين – Online) يتم في هذه اللعبة اسقاط ما يقارب المائة لاعب في ساحة ضخمة تحتوي مساحتها على ما يقارب 8كم في 8كم ويبدأ قتال اللاعبين من اجل البقاء والقضاء على اللاعبين الاخرين واستدراجهم ونصب الفخاخ لهم بمهارة واستراتيجية وآخر لاعب يبقى دون قتل يكون هو الفائز طبعا #1.

لكل من يتساءل عن الوضوح والرسوميات بالنسبة لمحرك تطوير الألعاب Unreal Engine 4 فهو يعطي تجربة بصرية وصوتية استثنائية خصوصا مع شاشات الريتينا والاموليد مع عرض تفاصيل الخريطة عالية الدقة والمشاهد الواقعية وبصوت عالي الجودة مع تأثيرات صوتية متنوعة يهيئ لك انها ثلاثية الأبعاد بصوت محيطي رائع وعند ارتداء السماعات سيشعر اللاعب وكأنه في ساحة معركة حقيقية.

عند تطوير اللعبة تم الاهتمام بالواقعية وذلك بتوفير مجموعة كبيرة من الأسلحة والقذائف والفخاخ والمقاييس الواقعية وبتصميم رائع بحيث تتحصل على تجربة قتالية رائعة في اللعبة ومع الاصوات والرسوميات ستكون مثالية وواقعية. مع وجود مركبات آلية تسمح لك بقيادتها لتتمكن من دهس الخصوم بها او الهرب من اماكن احتدام القتال.