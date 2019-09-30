الموت يغيّب نقيب الصحفيين الأسبق نعيم الطوباسي

غيب الموت، فجر اليوم الاثنين، نقيب الصحفيين الأسبق نعيم الطوباسي، بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.

وولد الطوباسي عام 1950 في محافظة الخليل، وحصل عام 1968 على بكالوريوس جغرافيا من جامعة بيروت العربية، وكان إضافة الى كونه نقيبا للصحفيين الفلسطينيين نائبا لرئيس الاتحادين الدولي والعربي للصحفيين، والمنسق العام للقوى الوطنية الموحدة في انتفاضة الحجارة.

وعمل الطوباسي مستشارا اعلاميا خاصا للزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات، وعضوا في المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والف العديد من الكتب منها "عذابات شعب" وآخر الكلام".