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نحن أمام إعدام وقتل متعمد..

هنية: تعذيب العربيد جريمة متعمدة والمقاومة ملتزمة بواجبها نحو الأسرى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:53 - 30 سبتمبر 2019
هنية هنية
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، "إن  قضية الأسرى متجذرة في الوعي والوجدان الفلسطيني وهي تمثل نقطة الجاذبية الوطنية وأخد ركائز الإجماع الوطني الفلسطيني، مؤكدًا وقوف حركته الكامل والتام مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال"

وقال هنية خلال كلمته في الوقفة التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر بغزة: "إننا أمام جريمة إعدام وقتل متعمد أمام أحد أبطال المقاومة سامر العربيد.

وشدد هنية، على أن فصائل المقاومة ملتزمة بواجبها نحو حرية الأسرى وعودتهم لأهلهم سالمين غانمين بالقريب العاجل.

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هنية
 

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