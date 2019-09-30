تحميل واتس اب الذهبي للآيفون بدون جلبريك 2019

ربما كنت لا تعرف ذلك، ولكن هناك واتس اب بلس الذهبي و الازرق مكرر للايفون الجديد اخر اصدار ضد الحظر بدون جلبريك Whatsapp plus iphone 2019 شبية نسخة ابو صدام الرفاعي و المطور ابو عرب مع خاصية اخفاء الظهور برابط مباشر وتعمل حتى 2020.

ويعرف أيضا باسم WhatsApp + أو WhatsApp plus blue and gold iphone، لأجهزة ايفون 4 و 5 و 6 و 7 و iOS 8 منذ منذ زمن. لكن سيديا، لم يتم إنشاؤها من قبل Rafalense، وهو المطور الأصلي للتطبيق حيث ان التركيب سوف يحتاج الى جيليبرك jailbreak ios 10.

إذا كنت لا تزال لا تعرف شيىء عن الواتس اب بلس، يجب أن تعرف أنة تطبيق مطور من التطبيق الاصلي الاخضر حيث يضيف العديد من الخيارات والمميزات في واتس اب للايفون، حتى نتمكن من الحصول على تغيير الجانب المرئي من تطبيق الرسائل، مع العديد من المواضيع والقوالب التي يمكن للمستخدمين المساهمة WhatsApp.

ملاحظة : يوجد نسخة واتس اب ويب للايفون اذا رغبت بتجربتها.

عليك الاخذ بعين الاعتبار بعض الاشياء قبل تثبيت وتساب بلس ذهبي او الازرق ايفون، وهي أنه على الرغم من انة تطبيق مجاني الترخيص وهو نفس واتساب الاخضر، لذلك علينا أن نستمر في دفع الرسوم السنوية اذا طالب بها شركة واتس اب الرسمية.

كما أنه ليس هناك اي اشكالية قانونية اذا استخدمت وات ساب بلس الازرق لان شركة واتساب منذ 2015 watsab لم تعترض الى الان. أيضا، قبل أن تتمكن من تثبيت واتس اب بلس عليك حذف وتس اب الاصلي.

مميزات واتساب بلس ذهبي للايفون whatsapp iPhone

يسمح تغيير الشكل والمظهر من كل شيء.

اخفاء الصحين الزرقاء

يسمح خيارات تغيير ملف الشحن

إخفاء اخر ظهور / الحالة (متاحة بالفعل في النسخة الرسمية من WhatsApp)

إضافة الرموز الجديدة. يشمل رموز Google Hangouts. فقط من لدية واتس اب بلس مثبت يمكن رؤيتها

إضافة ثيمات جديدة. أكثر من 700 ثيم مخصص.

لتحميل الواتساب الايفون عربي تذكر أنة يجب أن يكون جيلبرك مفعل، وتذهب بعدها إلى السديا والبحث a tweak مع اسم WhatsApp+ التي يمكن العثور عليها داخل مستودع BIGBOSS.