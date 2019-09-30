الجبهة الشعبية : ردنا سيكون موجعاً حال تعرض الرفيق الاسير سامر العربيد لأي مكروه

حمل علام الكعبي عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية ومسئول لجنة الأسرى ، الاحتلال "الاسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة الرفيق سامر العربيد الذي تعرض للتعذيب على ايدي الاحتلال خلال التحقيق ، مهدداً الاحتلال بأن الرد سيكون موجعاً ومؤلماً حال تعرض الاسير لاي مكروه .

ووجه الكعبي حديثة للاحتلال خلال وقفة تضامنية مع الاسرى في سجون الاحتلال بمشاركة قادة الفصائل ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية "لا تختبروا صبر المقاومة الفلسطينية ، فالرد سيكون حاضراً حال تعرض الاسير لأي مكروه" .

وقال الكعبي "الاحتلال لجأ للتعذيب الجسدي على الاسير سامر العربيد ورفاقه بعد فشل في تعقب منفذي عملية "بوبين" التي ادت الى مقتل مستوطنة واصابة اخرين.

واعتبر الكعبي أن الملاحقة المستمرة لقادتنا وكوادرنا لن تفلح في اجهاض المقاومة بالضفة ، داعياً الشباب الثائر لتلبية دعوة النزول للشارع والاشتباك مع الاحتلال في كل الجبهات دعمًا للأسرى.