تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر اون لاين 2019 Download PUBG

إن كنت من المهتمين باللعبة العالمية PUBG mobile فحتماً قد سمعت عن بعض اللاعبين الذين قاموا بتحميل لعبة PUBG mobile للكمبيوتر ولعبها بشكل مريح من كمبيوتراتهم بالاستعانة بالفأرة ولوحة المفاتيح بدلاً من شاشة اللمس الصغيرة على هواتفهم المحمولة، حسناً لا تقلق، الأمر ليس صعباً على الإطلاق، بإمكانك أنت أيضاً الحصول على لعبة PUBG mobile للكمبيوتر بكل سهولة.

المتطلبات لتشغيل لعبة PUBG mobile للكمبيوتر

نظام تشغيل ويندوز 7 فما فوق.

ويندوز 7 فما فوق. معالج CPU من طراز أي معالج ثنائي النواة بسرعة 1.8 غيغاهرتز أو أفضل.

من طراز أي معالج ثنائي النواة بسرعة 1.8 غيغاهرتز أو أفضل. ذاكرة عشوائية RAM بحجم 3 غيغابايت أو أكثر (يمكنك لعب اللعبة بذاكرة أقل في حال توافر بطاقة رسوميات حديثة).

بحجم 3 غيغابايت أو أكثر (يمكنك لعب اللعبة بذاكرة أقل في حال توافر بطاقة رسوميات حديثة). بطاقة رسوميات NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 أو أفضل (يمكنك لعب اللعبة على بطاقات Intel المدمجة، ولكن قد تواجه ضعفاً في الأداء).

NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 أو أفضل (يمكنك لعب اللعبة على بطاقات Intel المدمجة، ولكن قد تواجه ضعفاً في الأداء). مساحة حرة على القرص الصلب 2 غيغبايت لتحميل اللعبة والمحاكي.

2 غيغبايت لتحميل اللعبة والمحاكي. اتصال انترنت.

محاكيات لعبة PUBG mobile للكمبيوتر

عند الحديث عن تشغيل لعبة PUBG mobile على الكمبيوتر فنحن نتحدث طبعاً عن تشغيل نسخة هواتف الأندرويد من خلال محاكي أندرويد منصب على الكمبيوتر، هناك العديد من الخيارات الجيدة عن الحديث عن محكايات الأندرويد، ولكن الأفضل بينها لتشغيل لعبة PUBG mobile هو المحاكي الرسمي من شركة TENCENT المبرمجة للعبة، هذا المحاكي يأتي مضبوطاً سلفاً مع الكثير من الإعدادات المفيدة، ويسهل عملية تحميل وتحديث اللعبة.

هناك محاكيات أخرى يمكنك الاستعانة بها للعب PUBG mobile على الكمبيوتر مثل محاكي NOX و BlueStacks ولكن هذه المحاكيات تحتاج ضبطاً متقدماً للعب اللعبة دون مشاكل، لذا من الأفضل استخدام المحاكي الرسميّ للعبة إلا إذا كنت تستخدم سلفاً واحداً من هذه المحاكيات لأسباب أخرى.