شجار بين مسنان في "السبعين" خلال أحد المباريات يؤدي لوفاة أحدهما

توفي مشجع لكرة القدم في سن 72 عاماً بعد مشادة مع مشجع آخر يبلغ 73 عاماً، خلال حضورهما لمباراة من دوري الدرجة الثانية في اليونان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلامية اليوم (الأحد).

وبحسب وكالة «أثينا» للأنباء، تبادل الرجلان المسنان اللكمات، على هامش مباراة من الدرجة الثانية جمعت بين فريقي «أبولون بونتوس ثيسالونيكي» و«كيساميكوس خانيا»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وارتطم رأس أحد الرجلين بالمدرج بعد أن سقط، وقد أُعلن عن وفاته فور وصوله إلى المستشفى المحلي. وفتحت الشرطة اليونانية تحقيقاً بالحادثة، بعدما اعتقلت الرجل الأكبر سناً.

وأفاد أليكوس بوسنياديس، مدرب كيساميكوس خانيا، الذي فاز برباعية نظيفة على منافسه: «حصلت حالة وفاة في الملعب... مثل هذه الحوادث يجب أن تتوقف».