ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

شجار بين مسنان في "السبعين" خلال أحد المباريات يؤدي لوفاة أحدهما

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:48 - 30 سبتمبر 2019
موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل اليوم الاحد موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل اليوم الاحد
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

توفي مشجع لكرة القدم في سن 72 عاماً بعد مشادة مع مشجع آخر يبلغ 73 عاماً، خلال حضورهما لمباراة من دوري الدرجة الثانية في اليونان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلامية اليوم (الأحد).

وبحسب وكالة «أثينا» للأنباء، تبادل الرجلان المسنان اللكمات، على هامش مباراة من الدرجة الثانية جمعت بين فريقي «أبولون بونتوس ثيسالونيكي» و«كيساميكوس خانيا»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وارتطم رأس أحد الرجلين بالمدرج بعد أن سقط، وقد أُعلن عن وفاته فور وصوله إلى المستشفى المحلي. وفتحت الشرطة اليونانية تحقيقاً بالحادثة، بعدما اعتقلت الرجل الأكبر سناً.

وأفاد أليكوس بوسنياديس، مدرب كيساميكوس خانيا، الذي فاز برباعية نظيفة على منافسه: «حصلت حالة وفاة في الملعب... مثل هذه الحوادث يجب أن تتوقف».

الأكثر مشاهدة

متعلقات