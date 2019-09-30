تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسير أبو وعر

حذَّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، من مواصلة سياسة الاهمال الطبي بحق الأسير المريض كمال أبو وعر (46 عاما) من مدينة قباطية في جنين، والقابع حاليا في سجن "جلبوع".

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن الأسير أبو وعر المعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما، يعاني من مرض السرطان في الحلق، ومن تكسر صفائح الدم، وحالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ، دون ان تقدم له إدارة سجون الاحتلال أية أدوية أو جرعات علاجية متخصصة لمرضه.

وأكدت أن المماطلة في إعطائه الجرعات أو العلاجات اللازمة قد يؤدي الى فقدان صوته في الوقت القريب.