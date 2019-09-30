عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم

ركزت الصحف السعودية اليوم الاثنين ، خلال عناوين اخبارها على جمله من القضايا ابرزها اتهام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بان هجوم أرامكو «عمل حرب» من إيران ، بالإضافة الي تواصل الردود بشأن مقتل حارس الملوك عبد العزيز "الفغم".

صحيفة عكاظ السعودية وضمن عناوينها طالعتنا ضمن عناوينها :

-ولي العهد لـ«CBS»: هجوم أرامكو «عمل حرب» من إيران.. هدفهم إثبات أنهم «أغبياء»

شدد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على أنه في حال لم يتخذ العالم موقفا قويا وصلبا لكبح إيران «سنرى تصعيدات مستمرة من الإيرانيين لتهديد العالم».

جاء ذلك في لقاء الأمير محمد بن سلمان في برنامج 60minutes على قناة cbs الأمريكية.

وأضاف ولي العهد: أتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران.

-استشهاد الفغم برصاص صديقه

-11 مصـاباً في حريق محطة قطار الحرمين

اما عن صحيفة الشرق الاوسط السعودية طالعتنا ضمن اخبارها التي تواكب السعودية الآن لحظة بلحظة .

-ولي العهد السعودي: الهجوم على منشآتنا النفطية «عمل حرب» من طرف إيران

- الديوان الملكي يعلن تعرض العاهل المغربي لالتهاب فيروسي حاد

-مشجعان «فوق السبعين» يتشاجران بسبب مبارة... ومقتل أحدهما

توفي مشجع لكرة القدم في سن 72 عاماً بعد مشادة مع مشجع آخر يبلغ 73 عاماً، خلال حضورهما لمباراة من دوري الدرجة الثانية في اليونان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلامية اليوم (الأحد).

وبحسب وكالة «أثينا» للأنباء، تبادل الرجلان المسنان اللكمات، على هامش مباراة من الدرجة الثانية جمعت بين فريقي «أبولون بونتوس ثيسالونيكي» و«كيساميكوس خانيا»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

توالى عناوين الصحف السعودية اليوم اهتمامها بوفاة عبد العزيز الفغم :

صحيفة الرياض :

-حارس الملوك بين يدي ملك الملوك

-مخطط قطري - تركي لهجمات إلكترونية على مواقع حكومية سعودية ووضع صور

-تغريدة متحدثة التعليم تحرك المطالبات بإلغاء حصة النشاط

-سحب رعدية ممطرة على مرتفعات المدينة المنورة



