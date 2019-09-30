​​​​​​​حركة فتح تعلن عن موقفها من رؤية الفصائل لإنهاء الانقسام.. لسببين!

أعلن محمود العالول نائب حركة فتح اليوم الاثنين ، موقف السلطة الفلسطينية وحركة فتح من رؤية الفصائل الثمانية التي اطلقتها من قطاع غزة لإنهاء الانقسام ، "بأنه لا مجال للتعاطي والحديث عن أي مبادرات يتم اطلاقها لإنهاء الانقسام" .

وقال العالول خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان فصائل منظمة التحرير وحركة فتح بالإتفاق مع حركة حماس توصلت في السابق لاتفاقيات ابرزها اتفاق 2017 ، دون أن يتم تطبيق أي منها ، مشيراً الى أنه لا داعي لإطلاق مبادرات إنما لابد من الذهاب لانتخابات كما دعا لها الرئيس عباس في الامم المتحدة للخروج من ازمة الانقسام.

وبين الى ان هناك اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح غدا ،بالإضافة الي اجتماع للجنة التنفيذية ، للإعداد لبدء تطبيق ما دعا له الرئيس عباس بشأن الانتخابات ووضع الافكار والاعداد للإنتخابات .

وشدد على أن موقف اللجنة المركزية ثابت بأنه لامجال لبحث مبادرة الفصائل الفلسطينية لسببين أولها عدم اعطاء مزيد من الامل لشعبنا دون جدوى ، والثاني اصرارنا على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في عام 2017 .

ومن جابنه قال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية ان اجتماع اللجنة المركزية المقرر عقده غدا سيكون لبحث دعوة الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة بشأن الانتخابات ، وبحث الخطوات التالية للتطبيق .

واشار الى وجود تركيز على اجراء الانتخابات ، في المناطق الثلاثة الضفة و القدس وغزة، والبدء بعمل مشاورات فورية مع كافة الاطراف سواء كانت فصائل منظمة التحرير او الفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني ، والاجتماع بلجنة الانتخابات المركزية ، اضافة الى اصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات .

ويشار الى ان الفصائل الفلسطينية اطلقت الاسبوع الماضي رؤية لإنهاء الانقسام ، ووافقت حركة حماس عليها دون ابداء اي شروط ، وانتظار الرد الرسمي من حركة فتح ، في حين دعا رئيس السلطة محمود عباس بعد يومين ومن الامم المتحدة لإجراء الانتخابات وانتظار رد حماس على الدعوة.