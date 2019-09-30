الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من القدس والضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، ستة مواطنين على الأقل، من بلدة العيساوية في القدس المحتلة، ومن مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل 4 أشخاص من العيساوية، وهم: سمير عبيد والد الشهيد محمد عبيد، وأيوب بهائي عبيد، ووسيم نايف عبيد، ومحمد وليد عبيد.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم، وجرى اعتقال رغد رائد شمروخ، وباسل دعامسة.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا، وفتشت عدة منازل، في بلدة يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عطا الله عيسى خليل أبو صبيح من بلدة يطا، وفتشت عدة منازل في البلدة وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها محمد خالد شواهين وحافظ وعلي رشيد.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا والسموع، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.