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وزير الخارجية الاماراتي يهنئ العالم برأس السنة العبرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:43 - 29 سبتمبر 2019
عبدالله بن زايد عبدالله بن زايد
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في ظل المؤامرة الكبرى التي تشهدها القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية القاسية المستمرة بحق الفلسطينيين، غرد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، محتفيا برأس السنة العبرية، التي يحتفل اليهود بها اليوم الأحد.

وكتب ابن زايد في صفحته عبر "تويتر": "Shana Tovah"، أي سنة جديدة مليئة بالخير والبركة، وهي عبارة يرددها اليهود في هذه المناسبة.

ويحتفل اليهود في أنحاء العالم بهذه المناسبة، يومين، وتقام طقوس وصلوات خاصة في المعابد اليهودية.

يذكر أن الإمارات استضافت على مدار السنوات الماضية وزراء وشخصيات اسرائيلية، وتحدث العديد من مسؤولي أبو ظبي على ضرورة الانفتاح على الاسرائيليين والتطبيع معهم، وسط غضب شعبي عربي من مواقف الامارات.

 

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