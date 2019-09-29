واتس آب لن يعمل على هذه الهواتف بداية من فبراير 2020

فى منشور لها على صفحة الدعم الخاصة بها، كشفت خدمة التراسل الفورى واتس آب عن عدد من الهواتف الذكية التى من المنتظر أن توقف وبشكل نهائى الدعم عنها، والتى تتنوع بين أجهزة تعمل بنظام أندرويد ونظام iOS، حيث يخطط واتس آب لإنهاء دعم هذه الهواتف والأنظمة لأنه لا يخطط لتطوير إصدار من أجل هذه المنصات.

وقال واتس آب:" بالنسبة لمستخدمى بعض أنظمة التشغيل القديمة فلن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، كما أدرجت صفحة الأسئلة الشائعة فى واتس اب الهواتف وأنظمة التشغيل التى لن يعمل عليها تطبيق المراسلة الفورية بحلول شهر فبراير من عام 2020.

الهواتف التى لن يعمل عليها واتس آب

- جميع هواتف أندرويد التى تعمل بنظام التشغيل (Android 2.3.7).

- أجهزة آيفون بنظام التشغيل (iOS 7)

كما كشفت الشركة أن واتس آب لن يكون متاحًا فى متجر شركة مايكروسوفت بحلول الأول من شهر يوليو 2019، ولن يتمكن مستخدمو جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر 2019 من استخدام التطبيق.

وبحسب تغريدة لموقع WABetainfo، فإن تطبيق واتس اب لن يدعم أيضًا الأجهزة التى تعمل بواسطة نظام التشغيل (iOS 8) أو الأقدم، ومع ذلك، ما يزال بإمكان مستخدمى تلك الأجهزة استخدام التطبيق على نظام التشغيل "iOS 8"، لكن لن يتمكنوا بعد الآن من التحقق من الحساب إذا أعادوا تثبيته، على أن يجرى إزالة الدعم عن نظام "iOS 8" بشكل كامل فى الأول من شهر فبراير 2020.